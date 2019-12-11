Х5 Retail Group стала первым продуктовым ретейлером, где была проведена оплата через Систему быстрых платежей по динамическому QR-коду. Об этом сообщили в Росбанке, который обеспечил техническую возможность с2b-операции. В проекте также участвует Национальная система платежных карт.

«Динамический QR-код — код, в который уже «зашита» сумма покупки, что позволяет торговой точке контролировать сумму операции, а покупателю — только подтверждать сумму оплаты, — поясняется в релизе. — Х5 стала первым продуктовым ретейлером, который провел оплату с помощью новой технологии».

Для совершения оплаты через СБП достаточно отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение «Росбанк Онлайн» или приложение другого банка — участника Системы быстрых платежей, реализовавшего данный функционал, и подтвердить операцию. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.



X5 Retail Group управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель». На 30 сентября 2019 года под управлением компании находилось 15 752 магазина.

