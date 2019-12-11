Успешно завершился проект по подключению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» к СБП на базе комплекса решений ЦФТ. Теперь клиенты банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ. Отправка переводов осуществляется из системы ДБО Faktura.ru, зачисление – на счета клиентов, которые ведутся в системе АБС ЦФТ-Банк или в ПЦ «КартСтандарт» (если перевод выполняется на карт-счет получателя), а в качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется решение от «Золотой Короны», которая в июне 2019 года успешно прошла тесты с ОПКЦ СБП в качестве TPP (Third Party Processor) для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей.

«Примсоцбанк – еще одна кредитная организация, подключившаяся к СБП с помощью облачного решения «Золотой Короны». Сейчас в работе находятся еще порядка двадцати проектов подключения в разной степени готовности. Считаю это хорошей динамикой, и рада, что банки активно используют нашу экспертизу и отлаженные технологии, чтобы оперативно присоединяться к Системе быстрых платежей», – комментирует Виктория Смоленская, директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«Благодаря Системе быстрых платежей стало удобно переводить деньги по номеру телефона не в рамках одного-двух банков, как это было ранее, а между любыми банками-участниками СБП. Комиссия за такие переводы значительно снижена, а на текущем этапе у многих банков, в том числе и в нашем – вовсе отсутствует. Ранее существующая граница между банками, регионами и платёжными системами стирается», — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер доступа участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам. Компания специализируется на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке, входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке.

Платформа «Золотая Корона» ( TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК) – промышленное решение на базе сервиса «Платформа банковского самообслуживания».

Faktura.ru – поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания, входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисов с 2000 г. В 2018 и 2019 годах Faktura.ru занимает верхние строчки рейтингов агентства Markswebb c решениями для частных и корпоративных клиентов.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. В 2019 году Примсоцбанк отметил свой 25-летний юбилей. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 69 точек присутствия в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области. В банке работает порядка 1900 квалифицированных сотрудников, число которых растет по мере развития филиальной сети.

Источник: ЦФТ