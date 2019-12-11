Примсоцбанк присоединился к программе «Дальневосточная ипотека» и готов выдавать жилищные кредиты под 2% годовых для молодых семей, желающих приобрести квартиру на территории ДВФО. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Уже сейчас банк работает по программе в полном объеме — от приема заявок до непосредственной выдачи. Первые сделки по покупке недвижимости пройдут до конца 2019 года.

Программа действует не только для дальневосточников, уточняют в банке, любой житель страны может купить квартиру под 2% годовых.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно приобрести жилье в новостройке у юридического лица или в готовом жильё у застройщика. На ставку в 2% процента годовых могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя возрастом до 35 лет с несовершеннолетним ребенком.

Также возможно приобретение квартиры в многоквартирном доме путем заключения договора купли-продажи как с юридическим, так и физическим лицом, в случае местонахождения приобретаемого жилого помещения на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО.

Сумма кредита от 500 тыс. до 6 млн рублей. Срок кредитования — от трех до 20 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.

Дополнительно в рамках программы можно оформить кредит по двум документам. Опция доступна в том числе собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Ставка не повышается, первоначальный взнос в рамках опции — не менее 35%.