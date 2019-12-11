Работа властей над повышением благосостояния граждан РФ ведется на постоянной основе, именно это является конечной целью всех проектов в экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения, согласно которым более трети россиян считают, что минимальные доходы работающего человека должны быть выше 50 тыс. рублей. Песков отметил, что в Кремле пока не видели этого исследования.

«Тема повышения реально располагаемых доходов россиян и повышения заработных плат в разных секторах — это то, для чего реализуются все проекты в экономике», — сказал Песков, отметив, что повышение благосостояния россиян является основной конечной целью всей работы, и эта работа ведется на постоянной основе.