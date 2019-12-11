Банк России установил официальные курсы валют на 12 декабря.

Курс доллара понизился на 1,35 копейки, составив 63,5653 рубля (63,5788 рубля на11 декабря). Курс евро повышен на 6,77 копейки до 70,4558 рубля (70,3881 рубля на 11 декабря).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,58 рубля (плюс 8 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,47 рубля (плюс менее 1 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,46—63,61 рубля за доллар и 70,38—70,5 рубля за евро.