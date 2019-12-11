Общий объем эмиссии карт национальной платежной системы «Мир» к концу 2019 года превысил 70 млн. Об этом на пресс-брифинге 11 декабря сообщил генеральный директор НСПК (оператор системы «Мир») Владимир Комлев.



По его словам, доля карт «Мир» в общем объеме выпуска банковских карт в стране составила 22,4%, доля по объему платежей — 17,7%.

С 1 января по 30 ноября 2019 года по картам «Мир» было осуществлено 12,6 млрд межбанковских трансакций. Среднедневное количество обрабатываемых НСПК межбанковских трансакций в 2019 году составило 37,9 млн. В пиковый период, когда была «черная пятница» (29 ноября), система за сутки обработала 54 млн межбанковских трансакций.

Объем межбанковских трансакций, осуществленных через систему «Мир» в январе — ноябре 2019 года, составил 2,07 млрд рублей, средний чек по картам «Мир» в ноябре — 684 рубля.

Владимир Комлев также отметил, что уровень узнаваемости бренда «Мир» достиг 90%.