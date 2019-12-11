Будущему посвящен материал Генерального директора компании Евгения Хохлова. Один из лидеров отрасли рассказывает как об ближайших планах компании, так и о наших стратегических целях.



Что касается истории, то мы взяли на себя смелость представить общую историю банковского рынка и компании «ПрограмБанк». В конце концов, мы всего на год младше первого российского банка.



О первых банках и законодательных зигзагах, о 140% годовых и правиле 4Х, про то, как кризис 1998 года помог региональным банкам, читайте в материале « Как это было: вехи банковского рынка ».



Юбилей — не повод расслабляться, а практика — критерий истины. «ПрограмБанк» делится опытом внедрения эксплуатации своих продуктов.



Сначала «пощупать» продукт, а уже потом принимать решение о покупке? Такая технология не очень распространена среди поставщиков ПО, но, при некоторых условиях, реализуема и выгодна заказчику. О технологии пробной эксплуатации нового решения компании «ПрограмБанк.Финмониторинг» и о том, что это дает банкам, рассказано в материале «Онлайн-контроль платежей — с чего начать работу?».



В отличие от онлайн-мониторинга, решению «ПрограмБанк.XBRL» уже больше двух лет. Но именно внедрения системы в крупных компаниях позволили существенно нарастить возможности продукта.



В решении «ПрограмБанк.XBRL» реализованы новые бизнес-процессы, в частности, работа с теми отчетами, которые не приняты Банком России. О том, как практически выглядит сдача отчетности в XBRL-формате в крупной компании, читайте в материале «Новые возможности «ПрограмБанк.XBRL» — квинтэссенция практического опыта».



Среди других материалов номера — анонс нового продукта «ПрограмБанк.МСФО16», фоторепортаж о праздновании дня рождения компании и отчет о Форуме ВБА-2019.



Справочная информация



Компания « ПрограмБанк » является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.



По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк