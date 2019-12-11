Только что состоялась презентация ежегодного рейтинга мобильных банков для частных лиц Markswebb.
По результатам Mobile Banking Rank 2019, лучшими приложениями для ежедневных задач по управлению деньгами признаны Тинькофф Банк, Ак Барс Барк и Альфа-Банк. Лучшие цифровые офисы сделали Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Тинькофф Банк.
Банки научились решать ежедневные задачи клиента. Во всех мобильных банках так или иначе реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов. Вектор развития в ежедневном банкинге — решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета, широкие возможности настройки продуктов.
Большинство банков второй десятки — крепкие середнячки: в них реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов, но редко встречаются решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета. Также не хватает возможностей настраивать свои продукты: управлять лимитами, блокировать карты.
Благодаря упорной работе над приложением в топ-10 рейтинга банков для ежедневных задач вырвался Росбанк. В приложении появился чат, информация об операциях в истории стала более детальной, поиск по истории — удобнее, стало проще совершать повторные операции. Также на усиление позиций Росбанка сыграли внешние факторы: из рейтинга выбыл Бинбанк, занимавший 2-е место, а приложение Карты Билайн проигрывает из-за отсутствия переводов по СБП.
Альфа-Банк также провел заметную работу над приложением: стала проще оплата налогов и штрафов, появилась информация об условиях обслуживания и возможность настройки лимитов, формы платежей и переводов стали удобнее. В результате приложения банка поднялись с 8 места для Android и 10 для iPhone.
Лучшие банки отличаются удобством. Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк — решают задачи клиента проще и быстрее:
- Есть чат, где можно получить консультации по использованию приложения и продуктам банка.
- Больше возможностей автоматизации: автоплатежи, подписки, привязка карт.
- Подробное представление операций в истории, инструменты поиска.
- Есть информация о лимитах и комиссиях банка, можно настроить собственные значения.
Общий уровень развития цифрового офиса вырос, и круг задач, которые банки решают в своих мобильных приложениях, увеличивается. Если в 2018 году достаточно было 40 баллов, чтобы попасть в топ-10, то сейчас это уровень аутсайдера. Важным становится не факт решения определенных задач в мобильном банке, а то, какую информацию в процессе получает пользователь и как он может контролировать происходящее.
В прошлом году мы видели очень большой разброс по уровню развития цифрового офиса. В этом году появилась заметная группа банков (Промсвязьбанк, Русский Стандарт, ВТБ), которые со средним результатом около 50 баллов — это хороший средний уровень, который может стать базой для стремительного развития в ближайшем будущем. Почти во всех этих банках уже реализован чат, в котором можно получить качественную консультацию, а также можно открывать некоторые новые банковские продукты (как правило, счета, вклады, дебетовые карты).
В топ-10 рейтинга конкуренция становится напряженной. Основные задачи, связанные с банковскими продуктами, решаются примерно на одном уровне. Можно выделить два основных вектора развития лидеров:
- открытие большего количества инвестиционных и страховых продуктов, больше возможностей для управления ими;
- расширение возможностей по управлению персональными данными.
Сенсация 2019 года: традиционные банки — Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк — создают цифровые офисы на уровне диджитал-онли Тинькофф Банка. В приложении Альфа-банка появился заказ кредитной карты для неавторизованных клиентов, заказ дополнительных карт и страховок, возможность поменять личные данные.
Хоум Кредит Банк совершил качественный рывок в развитии цифрового офиса и поднялся с 27 места в топ-3. В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку.
Тем не менее, у каждого лидера есть точки роста. В Тинькофф все еще самые широкие возможности по дистанционной смене данных клиента — у традиционных банков пока не получается решать такие вопросы полностью удаленно. В приложении Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка больше возможностей для начала инвестирования: купить ПИФы и заключить договор с управляющей компанией можно полностью дистанционно.
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