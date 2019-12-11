По результатам Mobile Banking Rank 2019, лучшими приложениями для ежедневных задач по управлению деньгами признаны Тинькофф Банк, Ак Барс Барк и Альфа-Банк. Лучшие цифровые офисы сделали Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Тинькофф Банк.

Банки научились решать ежедневные задачи клиента. Во всех мобильных банках так или иначе реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов. Вектор развития в ежедневном банкинге — решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета, широкие возможности настройки продуктов.



Большинство банков второй десятки — крепкие середнячки: в них реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов, но редко встречаются решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета. Также не хватает возможностей настраивать свои продукты: управлять лимитами, блокировать карты.



Благодаря упорной работе над приложением в топ-10 рейтинга банков для ежедневных задач вырвался Росбанк. В приложении появился чат, информация об операциях в истории стала более детальной, поиск по истории — удобнее, стало проще совершать повторные операции. Также на усиление позиций Росбанка сыграли внешние факторы: из рейтинга выбыл Бинбанк, занимавший 2-е место, а приложение Карты Билайн проигрывает из-за отсутствия переводов по СБП.



Альфа-Банк также провел заметную работу над приложением: стала проще оплата налогов и штрафов, появилась информация об условиях обслуживания и возможность настройки лимитов, формы платежей и переводов стали удобнее. В результате приложения банка поднялись с 8 места для Android и 10 для iPhone.



Лучшие банки отличаются удобством. Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк — решают задачи клиента проще и быстрее:

Есть чат, где можно получить консультации по использованию приложения и продуктам банка.

Больше возможностей автоматизации: автоплатежи, подписки, привязка карт.

Подробное представление операций в истории, инструменты поиска.

Есть информация о лимитах и комиссиях банка, можно настроить собственные значения.

Общий уровень развития цифрового офиса вырос, и круг задач, которые банки решают в своих мобильных приложениях, увеличивается. Если в 2018 году достаточно было 40 баллов, чтобы попасть в топ-10, то сейчас это уровень аутсайдера. Важным становится не факт решения определенных задач в мобильном банке, а то, какую информацию в процессе получает пользователь и как он может контролировать происходящее.

В прошлом году мы видели очень большой разброс по уровню развития цифрового офиса. В этом году появилась заметная группа банков (Промсвязьбанк, Русский Стандарт, ВТБ), которые со средним результатом около 50 баллов — это хороший средний уровень, который может стать базой для стремительного развития в ближайшем будущем. Почти во всех этих банках уже реализован чат, в котором можно получить качественную консультацию, а также можно открывать некоторые новые банковские продукты (как правило, счета, вклады, дебетовые карты).

В топ-10 рейтинга конкуренция становится напряженной. Основные задачи, связанные с банковскими продуктами, решаются примерно на одном уровне. Можно выделить два основных вектора развития лидеров:

открытие большего количества инвестиционных и страховых продуктов, больше возможностей для управления ими;

расширение возможностей по управлению персональными данными.

Сенсация 2019 года: традиционные банки — Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк — создают цифровые офисы на уровне диджитал-онли Тинькофф Банка. В приложении Альфа-банка появился заказ кредитной карты для неавторизованных клиентов, заказ дополнительных карт и страховок, возможность поменять личные данные.



Хоум Кредит Банк совершил качественный рывок в развитии цифрового офиса и поднялся с 27 места в топ-3. В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку.



Тем не менее, у каждого лидера есть точки роста. В Тинькофф все еще самые широкие возможности по дистанционной смене данных клиента — у традиционных банков пока не получается решать такие вопросы полностью удаленно. В приложении Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка больше возможностей для начала инвестирования: купить ПИФы и заключить договор с управляющей компанией можно полностью дистанционно.