Минфин намерен создать для бизнеса систему стимулов для перехода на расчеты в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара. Об этом сообщил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Мы свою роль в том числе видим в том, чтобы создать систему стимулов, которая заставит перейти юрлиц, банки на использование альтернативных валют, что позволит снизить уязвимость», — сказал он.

По словам замминистра, США злоупотребляют статусом доллара как основной резервной и расчетной валюты. «Поэтому основные меры в плане противодействия направлены на то, чтобы снизить зависимость России. То, что выражается словами «переход на расчеты в национальной валюте», — подчеркнул Тимофеев.

Он сообщил, что Минфин будет создавать систему стимулов для перехода компаний на расчеты в нацвалютах вместе с другими ведомствами и с ЦБ. По словам Тимофеева, у ЦБ есть инструменты, которые помогут повысить ликвидность сделок в нацвалютах.

«Есть предложение задействовать какие-то инструменты Банка России, например есть у нас свопы. У нас ликвидность доллара объясняется тем, что основные инструменты Банка России связаны с долларами. Насколько это рационально? Если вы создаете в одном месте ликвидность, она там и будет концентрироваться», — объяснил Тимофеев.

По его словам, ликвидным является валютно-обменный рынок «рубль — доллар», который составляет порядка 80% оборота на Московской бирже. «Все остальное — менее ликвидное, если вы хотите сделать существенную трансакцию в юанях, вам придется конвертировать рубль в доллар, затем — доллар в юань. Не проще ли заплатить сразу долларами? Чтобы мы использовали другие валюты, должна быть ликвидность», — пояснил Тимофеев.