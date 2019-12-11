Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 евро до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее, пояснил Осипов. «Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова звучит полностью следующим образом: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — пояснил он. Осипов добавил, что такое решение еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии.

Согласно информации источника агентства, Силуанов аргументирует свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Для создания равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли, а также предотвращения потерь бюджета условия беспошлинного ввоза предлагается ужесточить на территории всего ЕАЭС. Соответствующий вопрос уже обсуждался на совещании с участием Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС.