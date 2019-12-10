Совет директоров Банка России 13 декабря может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. В таком прогнозе сошлись большинство опрошенных Банки.ру аналитиков.

ЦБ может пойти на снижение ставки в пятый раз подряд. На заседаниях 14 июня, 26 июля и 6 сентября регулятор снижал ее на 25 базисных пунктов, 25 октября — сразу на 50 б. п. Ставка уже находится в так называемом нейтральном диапазоне, оценка которого сохраняется на уровне 6—7%. При этом первый зампред регулятора Ксения Юдаева отмечала, что Банк России уже сейчас видит «определенное пространство для дальнейшего снижения».

За очередное снижение ставки говорят низкая инфляция, невысокие инфляционные ожидания, укрепление рубля на фоне договоренностей ОПЕК о сокращении квот добычи нефти и «санкционная пауза», против — ожидаемое ускорение расходов бюджета, возможность срыва торговых переговоров США и Китая и геополитическая напряженность в Латиноамериканском регионе.

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«Развитие инфляционных процессов происходит таким образом, что темпы роста инфляции могут завершить этот год ниже границы прогнозного диапазона ЦБ в 3,2—3,7%», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Именно это, по мнению аналитиков, оставляет Банку России достаточно пространства для еще одного снижения. Кроме того, фактором для осторожной политики и шага не более чем 25 б. п. выступает неоднородное снижение цен по компонентам в ноябре и доминирование фактора урожая в этой динамике, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина.

«Думаю, недельная статистика за 3—9 декабря будет очень важна. Если цены опять не изменятся, то значительно вырастет вероятность того, что по итогам года инфляция будет ниже 3,2%, то есть ниже нижней границы прогнозного коридора ЦБ. В этом случае вполне возможно снижение ставки на 50 базисных пунктов. Если же недельная инфляция составит 0,1%, можно ожидать снижения ставки на 25 базисных пунктов», — отмечает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

А что на внешнем фоне?

Центробанк не может игнорировать развитие ситуации на внешних рынках, которую, учитывая прогнозы по замедлению темпов мировой экономики, на данный момент стабильной назвать нельзя, считает аналитик «БКС Премьер». Банк России может также обратить внимание на опасения рынков за срыв торговых переговоров США и Китая. «Рынки ожидают достижения временного перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако риском выступает обострение отношений, если 15 декабря будут введены новые пошлины США на китайский импорт объемом 156 миллиардов долларов», — объясняет главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Также регулятор будет учитывать возможную активизацию геополитических рисков в отношении России, которые заметно усилились на фоне непростого диалога с Украиной. Повысившаяся напряженность в странах Латинской Америки, в свою очередь, может привести к дестабилизации всего сегмента EM. «В данных условиях снижение ключевой ставки приведет к понижению доходностей российского долгового рынка, что в свою очередь может спровоцировать более существенный отток иностранного капитала и, соответственно, оказать дополнительное давление на рубль», — объясняет Покатович.

При этом неспокойная ситуация в экономиках стран Латинской Америки и вероятная пауза в снижении ставки Федрезерва не должны перевесить аргументы в пользу очередного снижения ключевой ставки, резюмирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Что ждет ставку в новом году?

Большинство аналитиков считают, что ставка достигнет нижней границы нейтрального диапазона (6%) уже к середине 2020 года, а ниже опустится, только если появятся «дополнительные предпосылки». «Вероятность более сильного снижения ставки в последние месяцы существенно выросла», — отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

«Мы ожидаем 6% к середине 2020 года года. Если инфляция будет стабильно ниже 3,5% и мировые ЦБ продолжат резать ставки, то еще минус 25—50 базисных пунктов никого не удивят», — отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

В случае закрепления темпов инфляции ниже целевых 4% ЦБ может пересмотреть диапазон нейтральной ставки во второй половине 2020 года, допускает Антон Соколов. «Тогда ближе к концу 2020 года ключевая ставка может быть снижена до 5,5—5,75%», — добавляет он.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова тем не менее считает, что пока ждать пересмотра нейтрального диапазона не стоит. «Режим инфляционного таргетирования в России не достиг достаточной степени зрелости — пока он не располагает той глубиной статистической информации, которая бы сделала пересмотр нейтральной ставки обоснованным», — отмечает она.

«В дальнейшем движение ключевой ставки в первую очередь будет зависеть от динамики экономической активности в России: если экономический рост удастся ускорить, то темпы смягчения денежно-кредитной политики ЦБ могут снизиться», — считает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Многое будет зависеть от состоятельности национальных проектов, внешних шоков, санкционного давления, итогов российско-украинских переговоров по минским соглашениям, а также готовности обеих сторон идти на компромисс по вопросу транзита газа по территории Украины, добавляет он.

Чрезмерное увлечение мягкой денежной политикой может привести к возникновению кредитного пузыря и падению финансовой дисциплины заемщиков, полагает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его мнению, именно поэтому в 2020 году ЦБ РФ будет проявлять больше консерватизма в своей денежной политике, чем в 2019-м.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru