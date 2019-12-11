Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в полтора раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионов страны. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», основанного на анализе данных Банка России.

Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в целом по России на начало ноября текущего года вырос на 17%, или 882 млн рублей, до 5,942 млрд.

Наибольшая доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья — в Чеченской Республике (1,75%), Пермском крае (1,47%) и Саратовской области (1,23%). Доля просрочки за год выросла практически во всех регионах.

«Просроченная задолженность по ипотеке на жилье в строящихся домах зависит не только от заемщиков, но и от застройщиков — чем больше времени до окончания срока строительства, тем больше вероятность, что у заемщиков начнутся трудности с обслуживанием кредита на жилье, в которое, к сожалению, он не может въехать. По мере сдачи объектов строительства и получения дольщиками прав собственности на недвижимость дольщики оформляют закладные, и кредиты переходят в статус «на вторичном рынке жилья», — поясняет генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдачи ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья».

Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия за 12 месяцев выросла на 12% — до 1,47 трлн рублей на 1 ноября 2019 года. При этом в 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сокращается. Лидерами по снижению за годовой период, закончившийся 1 ноября 2019-го, стали Томская область (минус 14,28%), Забайкальский край (минус 13,56%) и Кемеровская область (минус 9,11%).



«Работать с просроченной задолженностью на первичном рынке жилья сложно, так как нет ликвидного залога, который можно продать и погасить кредит. «Первичку» нельзя сдать в аренду для дополнительного дохода, как часто делают должники на вторичном рынке, — комментирует Аксенов. — Просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке жилья — это в том числе результат неудачных инвестиций в первичный рынок. По идее заемщики, берущие кредиты под залог прав требования, должны иметь финансовое положение, достаточное для того, чтобы переждать возможные задержки строительства».