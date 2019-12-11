Генбанк ввел сезонный вклад «Зимняя сказка» .

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки — 45 и 91 день. Доходность вложения составляет 4,75—5,4% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 30 дней проценты выплачиваются из расчета ½ ставки, указанной в договоре.

Предложение действительно в период с 11 декабря 2019 года по 29 февраля 2020-го.