В операционной системе Windows была обнаружена уязвимость, которую злоумышленники уже успели использовать, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Так, организаторы атак смогли повысить свои привилегии в зараженной системе и избежать защитных механизмов, встроенных в браузер Google Chrome. Сама уязвимость находилась в драйвере и могла затронуть новейшие версии Windows 7, а также некоторые сборки Windows 10. Новые версии Windows 10 не были затронуты.

Эксперты сообщили Microsoft об обнаруженной угрозе. Уязвимость устранена.