Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Стройлесбанка без его подтверждения. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее у банка был рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов», — поясняют в «Эксперт РА».



Стройлесбанк работает в Тюмени, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. За девять месяцев 2019 года банк получил 107,9 млн рублей прибыли после налогообложения по РСБУ, указано в справке агентства.