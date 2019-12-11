Платежная система «Мир» выплатила в 2019 году в рамках программы лояльности держателям своих карт кешбэка на общую сумму 237 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-брифинге генеральный директор НСПК (оператор системы «Мир») Владимир Комлев.



Он подчеркнул, что в 2019 году система «Мир» значительно расширила свою программу лояльности и регулярно проводит различные акции. Так, он упомянул акцию «Кешбэк кешбэков», которая была запущена несколько месяцев назад и продлится до Нового года. В рамках акции в ряде нескольких популярных категорий товаров держатели карт «Мир» могут вернуть кешбэком 10% от суммы потраченных денег.

В программе лояльности платежной системы «Мир» на сегодня зарегистрировано более 11 млн карт. Программа включает в себя свыше 70 предложений от партнеров в разных сегментах. На одного клиента в месяц приходится в среднем 14 трансакций. Рекордное количество трансакций на одного клиента в год — более 4 тыс.