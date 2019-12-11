Чистая прибыль Энергомашбанка по РСБУ за 11 месяцев 2019 года выросла в 3,3 раза и составила 519 млн рублей против 157 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщили в банке.

Процентные доходы банка за отчетный период выросли на 24% — до 798 млн рублей, комиссионные доходы — на 45% и составили 355 млн рублей.

Капитал Энергомашбанка увеличился с начала года на 22% (на 274 млн рублей) и по состоянию на 1 декабря 2019 года составил почти 1,52 млрд рублей.

Активы банка ту же дату составили 8,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%.