МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для расчистки спектра сетей 5G. Об этом сообщается в пресс-релизе одного из операторов.

«Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора», — говорится в сообщении.

СП будет заниматься исследованием электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4—3,8 ГГц, 4,4—4,99 ГГц и 24,25—29,5 ГГц во всех регионах России, и в других диапазонах, которые могут быть использованы для создания сетей 5G. Совместное предприятие не будет являться телеком-оператором, а его деятельность будет направлена на расчистку ресурса, достаточного для создания участниками собственных сетей.

Реализация соглашения и создание совместно предприятия требует дальнейших корпоративных и регуляторных разрешений.