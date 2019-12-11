Для автосалонов начали улучшать условия обслуживающие их банки, сообщает «Коммерсант» . Это произошло после того, как платежные системы снизили комиссии с 1 октября.

Согласно опросу издания, для банков, обслуживающих автодилеров, новые значения межбанковских комиссий (интерчейндж) находятся в диапазоне 0,8—1,2%, при этом установлена их максимальная планка — 10 тыс. рублей. Снижение интерчейнджа способствовало росту приема карт в автосалонах и позволило выйти на рынок продажи и обслуживания автомобилей банкам, ранее активно на нем не работавшим.

«Подключение новых точек в этом сегменте увеличилось на 30% по сравнению с третьим кварталом 2019 года», — сообщил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. При этом, по его словам, на 30% увеличились обороты и оплата как в лизинге , так и в продажах автомобилей.



Автодилеры пока не видят взрывного роста оплаты картами при покупке автомобилей. По словам их представителей, банки не торопятся снижать комиссию. Ставка эквайринга у дилера достигает 1,8% — эта сумма не перекладывается на покупателя и не закладывается в стоимость авто, поясняют автодилеры. Таким образом, по мере снижения комиссии доля оплаты картами на этом рынке будет расти, и тот, кто сможет предложить наилучшие условия, сможет нарастить свою долю.