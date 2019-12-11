Банк «Восточный» понизил ставки по депозитам в рублях.

Вклад «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732, 1 097 дней) открывается под 4,45—6,3% годовых (вместо 5,45—7%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сберкнижка» (от 30 тыс. рублей) оформляется под 4,6—5,7% (ранее — под 5,3—6,4%), а вклад «Практичный» (от 100 тыс. рублей) — под 4,1—5,4% годовых (прежде — под 4,8—6,1%). Сроки депозитов — от 181 до 731 дня. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.