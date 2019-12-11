Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) открывается под 5,2—6,5% годовых (ранее — под 5,5—6,8%).

«Ренессанс Пополняемый» (на 181 и 367 дней) оформляется под 5,6—5,8% годовых (вместо 5,9—6%).

«Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) привлекается под 6,5% годовых (вместо 6,75%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271, 367 дней) открывается под 5—5,6% (ранее — под 5,2—5,75%), а «Без границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) — под 5,2% годовых (вместо 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Пополняемый» и «Ренессанс Накопительный» при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 5 тыс. рублей. При открытии через интернет-банк по данным депозитам действуют повышенные процентные ставки.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Ренессанс Накопительный», «Ренессанс Пополняемый» и «Без границ».