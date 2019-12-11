Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона - 8,25% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций.

«Эта первая совместная сделка Альфа-Банка и Группы ПИК на публичном рынке долгового капитала, по которой удалось достичь минимального уровня купона для компании из отрасли жилищного строительства в текущих рыночных условиях за последний год. Мы надеемся на продолжение и развитие нашего успешного сотрудничества в других сегментах бизнеса Группы ПИК», - подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм организаторов, которые позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», - рассказала директор казначейства Группы Компаний ПИК Анна Антонова.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.