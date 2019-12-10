Обсуждение перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок, пишут «Известия» .

Пункт «Проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели» был включен в план работы российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) на второе полугодие 2019-го. Согласно документу, вопрос должны были рассмотреть в ноябре на заседаниях рабочих групп РТК, но совещание не состоялось. Новая дата консультаций не назначена, она «будет определена с учетом готовности социальных партнеров» (союзов работодателей и профсоюзов), сообщили в секретариате РТК.

Вопрос о сокращении рабочей недели перешел к российской трехсторонней комиссии после того, как его по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева рассматривал Минтруд. В РТК планировалось создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. По данным источников «Известий», такая группа пока не создана.

В результате проработки вопроса стало понятно, что российский бизнес не готов сокращать рабочую неделю, и в ближайшее время рассмотрение идеи четырехдневки не имеет смысла, полагают эксперты. При этом законодательство не запрещает предприятиям сокращать трудовое время самостоятельно, но это пропорционально сказывается и на доходах сотрудников. Также при обсуждении четырехдневной рабочей недели многие эксперты дали понять, что сокращение трудового времени пока неактуально.