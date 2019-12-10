По итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки ) как по количеству, так и по сумме, сообщает «Коммерсант» . Таковы данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Так, выдачи кредитных карт стали самыми низкими за последние девять месяцев, потребкредитов — с мая текущего года, автокредитов — с июня. Самое значительное падение произошло в сегменте кредитов наличными. Если в сентябре граждане взяли в банках 1,46 млн ссуд более чем на 282 млрд рублей, то в октябре — лишь 1,35 млн кредитов на 240 млрд рублей.

Фиксируют сокращение выдач и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — меньшее количество потребкредитов, чем в октябре (1,55 млн), граждане взяли в мае 2019 года (1,46 млн), автокредитов — в феврале (72 тыс. против 58 тыс.), кредитных карт — в январе (867 тыс. и 853 тыс. соответственно).

По мнению участников рынка, резкое торможение потребительского кредитования стало следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка розничного кредитования и значительной активности кредиторов в сентябре перед введением показателя долговой нагрузки (ПДН).

В крупнейших банках также считают, что замедление рынка розничного кредитования связано с введением ПДН, но убеждают, что основные кредиторы с данной тенденцией не столкнулись.

Как считают эксперты, говорить о падении рынка преждевременно: по мере адаптации к новым реалиям показатели выдачи новых кредитов могут вернуться к прежнему уровню.