Управляющая компания «Тинькофф Капитал» запустила торги собственными биржевыми паевыми инвестиционными фондами «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля» на Московской бирже без брокерских комиссий. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Тарификация торговли биржевыми инструментами будет строиться на модели Success Fee — клиенты Тинькофф Инвестиций смогут торговать паями бесплатно, без стандартных для рынка брокерских комиссий за сделки. Плата с клиентов будет взиматься исключительно с прибыли за успешные сделки — если стоимость паев растет в цене», — объяснили в «Тиньофф».

Комиссия составит 10% от прироста стоимости активов и будет списываться со счета в момент продажи паев или в конце календарного квартала, если клиент решит держать бумаги в портфеле.

Стоимость годового обслуживания счета для клиентов «Тинькофф Инвестиций» — 99 рублей. Если в течение года сумма Success Fee превысит 99 рублей, то комиссия за обслуживание взиматься не будет. Годовое обслуживание счета также будет бесплатным, если инвестор на конец календарного года владеет паями на сумму менее 5 тыс. рублей. Торговля паями фондов внутри биржевого дня будет для клиентов «Тинькофф Инвестиций» бесплатной.

Условия по комиссиям вступают в силу с 1 марта 2020 года. До этого в рамках специальной акции пользователи Тинькофф Инвестиций могут покупать и продавать паи фондов «Тинькофф Капитала» без каких-либо комиссий.

Инвесторы, которые будут покупать паи фондов «Тинькофф Капитала» через других брокеров на Мосбирже, будут уплачивать все комиссии, установленные этими брокерскими компаниями.