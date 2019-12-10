Лондонский международный третейский суд (LCIA) обладает необходимыми полномочиями для рассмотрения требований по иску VTB Commodities Trading к Антипинскому НПЗ, следует из постановления Высокого суда Лондона.

Дочерняя структура ВТБ заявляет, что в соответствии с договоренностями внесла плату за оказание услуг, но якобы из-за задержки со стороны завода по поставке продукта переработки нефти понесла убытки, в связи с чем было принято решение обратиться в лондонский арбитраж в соответствии с арбитражной оговоркой.

НПЗ, в свою очередь, оспаривая исковые требования, отмечает, что VTB Commodities Trading затребовала среди прочего рассмотреть дело в ускоренном порядке в нарушение английского закона об арбитраже от 1996 года. В соответствии с этим законом дело может быть рассмотрено в ускоренном порядке при соблюдении трех условий: наличие причин для этого, подача искового заявления без промедления, значительная экономия средств.

Судья Тир согласился с доводами VTB Commodities Trading, признав вероятность существенной экономии средств и приняв во внимание подачу компанией необходимой документации 25 октября этого года — спустя несколько дней после того, как дело было решено рассмотреть в ускоренном порядке в связи с возможностью признания НПЗ банкротом.

Завод еще в июне поднимал вопрос о полномочиях арбитража, но суд тогда пояснил, что этот вопрос преждевременный, поскольку на тот момент структурой ВТБ не были окончательно сформулированы требования.

В отношении НПЗ в настоящее время введена процедура наблюдения, рассмотрение по существу дела о банкротстве завода назначено на 10 декабря.