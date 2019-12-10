Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) появилась 1 сентября, но количество таких оплат исчисляется только десятками, сообщили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе ожидают, что в промышленном масштабе платформа заработает в 2020 году. Сейчас банки, торговые предприятия, а главное, потребители должны оценить и привыкнуть использовать этот инструмент в повседневной жизни. При этом переводами по номеру телефона россияне воспользовались по состоянию на 6 декабря 2019-го уже 5 млн раз на сумму свыше 45 млрд рублей, сообщили в Центробанке.

Как рассказали представители кредитных организаций, большинство проектов пока находятся в части пилота или тестируются на закрытой группе пользователей.

Комиссия за оплату товаров и услуг через СБП устанавливается ЦБ и составляет 0,4—0,7% в зависимости от вида деятельности предприятия, отметили в Промсвязьбанке. На первоначальном этапе плата может быть нулевой, хотя ЦБ уже установил свои ставки, рассказали в банке «Ак Барс». В «Рокетбанке» сообщили, что для клиентов кредитной организации покупки по QR-коду будут бесплатными.

По словам экспертов, для конечного клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ретейлер может отказаться от большей части оборудования: ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты и POS-терминалы. Не торопятся подключать этот сервис оплаты сами банки, поскольку они будут терять выручку от эквайринговых комиссий, считают эксперты. Тем не менее решение для оплаты по QR-коду в ближайшее время найдет популярность только среди молодого поколения в крупных городах России. Также некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами при оформлении возврата покупок, осуществленных через QR-код.