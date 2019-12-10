Клиенты Сбербанка получили возможность разблокировать карту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого необходимо было обратиться в контактный центр банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в списке карт на главном экране выбрать ту, которую необходимо разблокировать и на экране детальной информации выбрать соответствующий пункт. Далее клиенту будет предложено разблокировать карту или оформить ее досрочный перевыпуск», — говорится в релизе.

Ожидается, что мобильное приложение станет основным каналом разблокировки карт для клиента, но ситуации, когда разблокировка возможна только в контактном центре — также останутся.

Функционал доступен клиентам начиная с версии приложения 10.3 iOS и 10.3 Android.