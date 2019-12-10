По словам экспертов, у силовиков даже при либерализации УК останется достаточно инструментов для давления на бизнес.
Президент России Владимир Путин на совещании по либерализации Уголовного кодекса (УК) поддержал увеличение налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность, как именно – пока не решено, сообщают «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников.
При этом предложение вернуть прежнюю процедуру возбуждения налоговых уголовных дел – на основании предварительного заключения налоговиков – президент отверг, говорят чиновники; ранее правоохранительные органы получили право самостоятельно возбуждать такие дела, возвращение к прежней процедуре бизнес предлагал обсудить на экспертном совете Минэкономразвития по снижению уголовных рисков в конце сентября.
Также на совещании не было принято решение об отмене валютных статей УК, необходимый для этого законопроект подготовил и направил на рассмотрение в ведомства Минфин; ответственность за нерепатриацию валютной выручки министерство предлагает отменить, а за переводы нерезидентам по подложным документам – сделать квалифицирующим признаком преступлений, связанных с легализацией.
Не было принято решение и об отмене одной из самых опасных для бизнеса статей УК, которая наказывает за организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210); ограничить случаи, когда холдинг признается организованной преступной группой, а сотрудники такой компании – ее участниками, поручал сам Путин.
По словам экспертов, у силовиков даже при либерализации УК останется достаточно инструментов для давления на бизнес; повышение порогов в налоговых статьях полезно для бизнеса, но дело может быть возбуждено и по другим статьям, например «Мошенничество», поэтому главное – не поправки в УК, а повышение эффективности судебной системы; уголовная ответственность – основной риск бизнеса, подчеркивают эксперты.
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