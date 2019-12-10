Президент России Владимир Путин на совещании по либерализации Уголовного кодекса (УК) поддержал увеличение налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность, как именно – пока не решено, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на федеральных чиновников.

При этом предложение вернуть прежнюю процедуру возбуждения налоговых уголовных дел – на основании предварительного заключения налоговиков – президент отверг, говорят чиновники; ранее правоохранительные органы получили право самостоятельно возбуждать такие дела, возвращение к прежней процедуре бизнес предлагал обсудить на экспертном совете Минэкономразвития по снижению уголовных рисков в конце сентября.

Также на совещании не было принято решение об отмене валютных статей УК, необходимый для этого законопроект подготовил и направил на рассмотрение в ведомства Минфин; ответственность за нерепатриацию валютной выручки министерство предлагает отменить, а за переводы нерезидентам по подложным документам – сделать квалифицирующим признаком преступлений, связанных с легализацией.

Не было принято решение и об отмене одной из самых опасных для бизнеса статей УК, которая наказывает за организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210); ограничить случаи, когда холдинг признается организованной преступной группой, а сотрудники такой компании – ее участниками, поручал сам Путин.

По словам экспертов, у силовиков даже при либерализации УК останется достаточно инструментов для давления на бизнес; повышение порогов в налоговых статьях полезно для бизнеса, но дело может быть возбуждено и по другим статьям, например «Мошенничество», поэтому главное – не поправки в УК, а повышение эффективности судебной системы; уголовная ответственность – основной риск бизнеса, подчеркивают эксперты.