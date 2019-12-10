Основатели специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка Олег Лагута, Андрей Петров и Яков Новиков полностью выходят из его капитала и покидают банк, сейчас у них по 7,5% в капитале банка, контрольный пакет — у Артема Аветисяна (68,3%), сообщают «Ведомости» , ссылаясь на Петрова, Новикова и представителя Лагуты.

По словам Новикова, основатели изначально договаривались с Аветисяном о том, чтобы у них была возможность выйти из бизнеса через пять лет; капитализация банка оценивается в семь прибылей по российской отчетности за 2019 год, то есть в 7—10 млрд рублей; всего основатели инвестировали в банк 600 млн рублей, Аветисян остается акционером Модульбанка.

Четыре собеседника на финансовом рынке рассказали, что банк целиком был выставлен на продажу не менее года назад, его покупку рассматривали разные банки, но сейчас покупатель не известен; претенденты отказывались от сделки из-за цены — около 200 млн долларов, сейчас долю в Модульбанке вряд ли кто-то купит, учитывая конфликт Аветисяна с Baring Vostok из-за контроля над банком «Восточный»; из-за договоренностей с основателями их долю может выкупить сам Аветисян.

Модульбанк зарабатывает в основном на комиссиях: чистый комиссионный доход за девять месяцев по МСФО составил почти 2 млрд рублей, чистый процентный — 438 млн, чистая прибыль ­­— 302 млн; бизнес тяжелый, говорит гендиректор сервиса, работающего с малыми предприятиями: в нем велики издержки на соблюдение антиотмывочного закона, клиентов сложно проверить, и акционеры несут большие риски, из-за этого Модульбанк закрывает каждый десятый новый счет.

Основатели Модульбанка приняли предложение банка «Восточный» помочь в его планах цифровой трансформации — изменить бизнес-модель банка с упором на обслуживание клиентов через дистанционные каналы, обновить устаревшую IT-инфраструктуру «Восточного», сформировать сильную команду, рассказал Петров и добавил, что у основателей Модульбанка годовой контракт, они обеспечат изменения в IT-направлении и бизнес-линии «малый бизнес»; при этом входить в капитал «Восточного» или получать опционы компании они не планируют.