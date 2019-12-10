Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%), рост цен на товары и услуги (47%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%), ситуация в сфере образования (11%), сообщает «Коммерсант» . Таковы результаты октябрьского опроса «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, чаще всего проблему высоких цен на услуги ЖКХ отмечают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен на товары и услуги высказали жители Камчатки (66%), Воронежской области (63%), Саратовской области (60%). Ситуацию в сфере здравоохранения как тяжелую описывают 34% жителей России, в Мордовии он составляет 63%. Состояние дорог и ситуация на них больше всего волнует жителей Саратовской и Ростовской областей — 30% и 29% соответственно. Ситуация в сфере образования больше всего волнует жителей Мордовии (27%).

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отмечает, что общефедеральные показатели «Георейтинга» коррелируют с данными других исследований. По его словам, на первом месте у граждан сейчас стоят проблемы, связанные с отношением доходов и расходов. Проблема медицины также воспринимается достаточно остро: граждан волнует доступность разных специалистов, качество самих услуг и платные услуги. Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что «рейтинг социальных проблем» сейчас примерно одинаков по результатам всех опросов.