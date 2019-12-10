Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сосредоточили усилия на защите своей клиентской базы, сообщает «Коммерсант» . Об этом изданию рассказали несколько топ-менеджеров крупных фондов. Так, около трети граждан, подавших заявление на переход, готовы остаться в НПФ. Их эффективность в этом году должна вырасти, поскольку по новым правилам частные фонды официально видят уходящих клиентов.

Почти 5 тыс. заявлений на отказ от смены фонда было подано гражданами на начало декабря в Пенсионный фонд России (ПФР), свидетельствуют данные ПФР. Из них 4,6 тыс. заявлений было подано гражданами в результате личного визита застрахованного лица в отделение ПФР, остальные — через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Всего в этом году, согласно данным ПФР, на смену страховщика было подано 344,7 тыс. заявлений.

Уходящие клиенты зачастую не готовы сами идти в ПФР для подачи заявления, указывает один из собеседников. Поэтому крупные фонды уже используют специализированных пенсионных брокеров, которые ранее активно работали на привлечение новых клиентов, для подачи заявления на отказ от перехода через ЕПГУ.

По словам экспертов, существенного влияния отказная кампания на итоговые результаты не окажет. Так, за декабрь текущего года благодаря усилиям фондов может быть подано до 10 тыс. заявлений об отказе, то есть около 5% от подавших заявление на переход между частными фондами. В Национальном НПФ считают, что смогут сохранить порядка 10%. По словам собеседников издания, НПФ будут концентрироваться на крупных счетах. С учетом среднего счета «отказника» 100 тыс. рублей благодаря антипереходной кампании можно будет удержать в фондах до 1 млрд рублей пенсионных накоплений.