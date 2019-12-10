Музей Банка России и столичный Малый театр реализуют совместный выставочный проект. Во вторник, 10 декабря, в театре открывается экспозиция, посвященная теме денег в творчестве драматурга Александра Островского.

Как поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ, экспозиция открывается в завершение Года театра в России и одновременно приурочена к 195-летию исторического здания Малого театра, который часто называют Домом Островского.

В творчестве Островского тема денег занимает важное место, напоминают в ЦБ: каждая седьмая его пьеса носит название, связанное с деньгами.

«Изображения денежных знаков и ценных бумаг из собрания Музея Банка России дадут зрителям возможность ближе познакомиться с эпохой великого русского драматурга, когда счет шел на целковые и алтыны, сделки заключались на кредитные билеты с выписыванием векселя, а золотые полуимпериалы сберегались как сокровище. Посетители также смогут увидеть уникальные костюмы из постановок по произведениям великого драматурга, видеоролики с отрывками из спектаклей Малого театра разных лет, афиши времен Островского», — рассказали в Центробанке.



Экспозиция «…И казны несметное число…». Деньги в творчестве А. Н. Островского» будет действовать до 31 марта 2020 года. Она размещена в новом Щепкинском фойе Государственного академического Малого театра по адресу: Театральный пр-д, д. 1.