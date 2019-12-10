Минэкономразвития видит риски, что инфляция в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы видим риски, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас была заложена в прогнозе. Мы ожидали 3,8% на конец года, у нас будет 3-3,1%», — сказал он.

По словам министра, в I квартале 2020 года инфляция опустится до 2,5%.