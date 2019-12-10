Минэкономразвития сократило на 2019 год финансирование программы господдержки выхода малого бизнеса на фондовый рынок с 305 млн до 36,3 млн рублей, сообщает «Коммерсант» . Большую часть средств министерство перенесет на 2020 год — тогда объем финансирования программы составит 172 млн рублей.

Исходно на субсидии закладывали 305 млн рублей в 2019 году, планируя после перерыва для оценки результатов в 2020—2021 годах расширить его до 1,5 млрд рублей в 2022 году и 1,1 млрд рублей в 2023-м. Объем востребованных МСП субсидий на первом этапе эксперимента составил лишь 5,8 млн рублей. Заявки на второй этап подали 12 компаний. Общий объем поддержки выхода малых предприятий на фондовый рынок составит 28,6 млн рублей, за счет размещения акций и облигаций они получат 3,1 млрд рублей.

В МЭР считают, что «компании достаточно успешно пользуются данной мерой поддержки», и видят в ней альтернативу льготному кредитованию МСП .

Как пишет «Коммерсант», ведомство не оставляет идеи расширения инструментария поддержки малых компаний: на прошлой неделе был опубликован проект постановления правительства о субсидировании их размещения на краудинвестинговых площадках, де-факто правительство будет оплачивать такое размещение (не более 500 тыс. рублей по одному инвестдоговору). Всего на поддержку краудинвестинга в 2020 году выделено 10 млн рублей.