12 декабря в Digital October (г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3) пройдет Форум FinMachine «AI + customer experience. Как AI помогает компаниям получить и удержать клиента». BSS выступит Партнером мероприятия и представит свой опыт и практики разработки и внедрения решений на основе AI.

Ключевой контекст выступления эксперта BSS – бизнес может достичь максимальной эффективности, используя полный стек голосовых технологий BSS. Какие именно решения на основе AI предлагает BSS, в чем их преимущества, как они влияют на экономику бизнеса, и чем обеспечено повышение лояльности клиентов – об этом и многом другом в кейсе BSS на сессии 4 «Как AI помогает развивать отношения с клиентами». Начало сессии в 15.00. Приходите на выступление.

На полях форума будут представлены самые эффективные кейсы применения AI в маркетинге, разработке продуктов, андеррайтинге, онбординге, поддержке и других ориентированных на клиента процессах банков и страховых компаний. Все выступления основаны на реальных примерах успешных проектов.

Среди ключевых тем мероприятия: эффективность AI в борьбе за счастье клиента. Какое место AI занимает в стратегии лидеров финансовой отрасли в ближайшие 3 года? Как AI делает работу с клиентом умнее и дешевле?

Подробнее о мероприятии на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS