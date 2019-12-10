Газпромбанк запустил новый онлайн-сервис для удаленного открытия банковских счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новая функция в «ГПБ Бизнес-Онлайн» позволяет действующим клиентам открывать новые счета без посещения дополнительного офиса и предоставления документов на бумажном носителе. В системе можно авторизоваться при помощи учетных данных и электронной подписи, применяемых для работы в системе «Клиент-Банк.WEB».

Процесс открытия нового счета полностью автоматизирован и не требует вмешательства банковских сотрудников, что существенно сокращает трудозатраты и для банка, и для клиента.