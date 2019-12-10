Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Окончательный срок подключения к СБП он называть не стал, отметив, что тестирование может пройти быстро, а может и затянуться.

«Мы до середины января закончим переработку наших систем, по-моему, до 10-15 января следующего года <…> После этого начнется процесс тестирования», — сказал Герман Греф. Окончательные сроки запуска Герман Греф называть отказался. «То есть как пойдет дальше, объем очень большой <…> Может быстро пойти, а могут начаться сложности», — отметил он. «К концу марта выглядит реалистичным, что мы какое-то количество сервисов, какое-то количество операций уже подключим», — резюмировал глава Сбербанка.

Напомним, с 1 октября все системно значимые банки были обязаны были подключиться к СБП, к дедлайну не успел только Сбербанк. ЦБ уже оштрафовал кредитную организацию за это, и готовит еще один штраф.

