Глава Сбербанка Герман Греф считает, что никакого принуждения или скрытого подтекста в изменении структуры управления «Яндексом» нет. Об этом он сообщил журналистам.



«Слово «заставили» бы я не применял в данном случае», — отметил Греф. Он напомнил, что является держателем «золотой акции» «Яндекса» и имеет право вето, но с ним никто ни разу не обсуждал, что он должен «против каких-то решений голосовать».

«Я думаю, что был нормальный диалог, поиск каких-то приемлемых для всех сторон соглашений и это соглашение было найдено. Я знаю, что у «Яндекса» есть еще какие-то планы в части настройки своей системы управления, я не вижу здесь никакого принуждения, никакого ущерба для компании. Наоборот, считаю, что это вывело компанию на новый уровень. Никакого скрытого подтекста здесь нет», — сказал глава Сбербанка. Он заявил, что не считает законопроект, внесенный депутатом Антоном Горелкиным в Госдуму, «специальным актом провокации».

«Я считаю, что то, что было внесено депутатом Горелкиным, а я читал этот законопроект, это какой-то оптимальный вариант. Действительно, он слишком многих задевает, включая нас», — отметил Греф. Он подчеркнул, что законопроекту еще предстоит пройти все стадии обсуждения и компаниям дадут высказаться.

«Я, честно говоря, не стал реагировать слишком остро», — добавил глава Сбербанка.

Напомним, летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий иностранцам владеть или контролировать более 20% «существенных информационных ресурсов» в России. Законопроект ранее подвергся критике со стороны и Кабмина , и самой отрасли. Вместе с тем, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, Кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких информационных ресурсов. В начале ноября «Яндекс» заявил, что изменит структуру управления , создав отдельный фонд, который получит от Сбербанка «золотую акцию».