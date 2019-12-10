Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в ходе международной конференции в Общественной палате РФ по вопросам неравенства, что прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не должен быть введен в России в ближайшем будущем. Свое мнение он высказал во вторник .

«У нас в России уже много лет ведутся разговоры, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Я не раз выступал против и объясню почему — анализ моих коллег, когда я работал в журнале [был главным редактором журнала «Эксперт» в 1998-2017], показал, что в России реально не плоская, а регрессивная шкала налогообложения. Несложные расчеты показывают, что самые богатые люди в России, самые богатые домохозяйства не платят даже тех 13%, которые у нас положено платить в качестве подоходного налога», — сказал Фадеев.

По его словам, «расходы очень сильно не соответствует тем доходам, которые показывают официально самые богатые граждане России, чтобы заплатить налог». «Таких граждан немного — примерно 0,3%. Эти граждане не доплачивают 500 млрд рублей. С моральной точки зрения — это позорно, потому что самые бедные платят 13%, а самые богатые не платят даже 13%», — подчеркнул глава СПЧ.

Он отметил, что выступает против повышения налогов, потому что «государству не удастся пока в ближайшей перспективе взять эти налоги у богатых людей». «И целью будет средний класс с небольшими доходами. Сегодня бить по среднему классу недопустимо», — заключил глава СПЧ.