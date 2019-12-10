Фора-Банк внес изменения в тарифы по дебетовым и кредитным картам «Все включено».

Плата за обслуживание по «золотым» картам «Все включено» теперь составит 99 рублей в месяц (ранее — 159 рублей), по «Все включено Platinum» — 199 рублей в месяц (до изменений — 359 рублей). Обслуживание будет бесплатным при поддержании остатка от 30 тыс. рублей и покупках от 15 тыс. рублей (прежде — 50 тыс. и 20 тыс. рублей) по «золотой» карте и 60 тыс. рублей и 30 тыс. рублей (ранее — 150 тыс. и 40 тыс. рублей) соответственно по «платиновой» карте.

Теперь по картам «Все включено» и «Все включено Platinum» при покупках на АЗС будет начисляться 2% от суммы, максимум 2 тыс. рублей в месяц. Начисления в уже имеющихся категориях остались без изменений.

Согласно новым тарифам, процентная ставка, начисляемая на остаток собственных средств от 60 001 рубля до 1 млн рублей, составляет 3,5% годовых (ключевая ставка ЦБ минус 3 п. п.). Ранее начислялось 3,75% годовых при остатке 30 тыс. рублей—200 тыс. рублей (включительно) и 5% годовых — свыше 200 тыс. рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков теперь не взимается при снятии до 30 тыс. рублей в месяц, свыше составит 1%, минимум 150 рублей.

«Ежемесячная плата за обслуживание существенно снижена, условия бесплатности обслуживания и снятия наличных в сторонних банках улучшены. Но следует обратить внимание, что процентная ставка, начисляемая на остаток собственных средств, уменьшена и теперь ее значение зависит от ключевой ставки ЦБ», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.