Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам сохранять в портфелях акции компании «МРСК Центр», ожидая их роста на 16%. В настоящее время бумаги торгуются на Московской бирже на уровне 0,2894 рубля.

Рост котировок в инвесткомпании связывают с возможной отменой льготного техприсоединения, введения платы за свободные мощности, а также изменения подхода к начислению тарифов. Эти проекты рассматривают в правительстве, и как считает аналитик «Финама» Наталья Малых, эти изменения будут позитивными для компаний электросетевого комплекса.

«Скорее всего, мы не увидим сильного роста дохода после этих нововведений, так как правительство взамен ожидает снижения тарифа на передачу, но эти меры позволят улучшить структуру мощностей, их загрузку и в результате повысить денежный поток, снизить долг. Для «МСРК Центра» это может стать точкой роста, так как на обслуживание кредитного портфеля уходит свыше 3,5% всей выручки компании», — написала она в комментарии.

«МСРК Центр» — крупнейшая российская электросетевая компания с рыночной капитализацией 12 млрд рублей. По итогам III квартала 2019 года компания показала прибыль акционеров в 475 млн рублей в сравнении с убытком 169 млн рублей годом ранее. Отчетность отразила влияние отраслевых тенденций: снижение отпуска, рост расходов на потери, также можно отметить ряд улучшений по крупным статьям расходов.

По итогам года, по оценкам аналитиков «Финама», прибыль может составить 3,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6,6%. Кроме того, в этом году «МРСК» впервые выплатит промежуточный дивиденд за девять месяцев 2019 года — 0,02 рубля на акцию, что предполагает доходность 7,2%. Годовой платеж, по расчетам «Финама», может составить 0,027 рубля с дивидендной доходностью 9,6%.