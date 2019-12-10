Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Кузнецкбизнесбанку на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по достаточности капитала и ликвидности, приемлемым качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет кредитный портфель физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, при этом на ссуды розничным клиентам приходится 57% объема задолженности на 1 ноября 2019 года, юрлицам и индивидуальным предпринимателям — 43%.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 1 ноября 2019-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 25%, ликвидными активами — 68%), заключили в «Эксперт РА».

