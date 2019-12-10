Сбербанк представил обновленный способ входа на сайты партнеров по «Сбербанк ID». Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход, поясняется в сообщении финучреждения.

При помощи QR можно войти на сайты экосистемы и партнеров Сбербанка, среди которых «Спасибо», «Рамблер», «ДомКлик» и т. д.

«Чтобы наши клиенты не испытывали сложностей, пытаясь запомнить многочисленные логины и пароли к разным сайтам, мы ввели вход по QR-коду для «Сбербанк ID», — отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.



«Сбербанк ID» — единый аккаунт для доступа к сервисам Сбербанка и его партнеров. С начала года им воспользовалось более 5 млн клиентов. «Сбербанк ID» формируется автоматически для всех пользователей «Сбербанка Онлайн». Помимо входа по QR для клиентов доступен вход по логину и паролю, которые никогда не передаются партнерам.