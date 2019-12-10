Держатели карт Mastercard, выпущенных Почта Банком, получили возможность совершать покупки через приложения бесконтактной оплаты SwatchPay и «Кошелек Pay».

Приложение SwatchPay позволяет совершать покупки с помощью часов фирмы Swatch без использования банковской карты или телефона — нужно лишь прикоснуться часами с поддержкой NFC к платежному терминалу, поясняют в Почта Банке. Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо приобрести модели часов из коллекции SwatchPay в одном из магазинов Swatch в России, затем установить приложение SwatchPay (доступно на iOS и Android) на смартфон и «привязать» к часам карту Mastercard, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.



В приложение «Кошелек Pay» можно перенести все скидочные и транспортные карты, а также банковские карты Mastercard, чтобы совершать покупки одним касанием смартфона. Кроме того, в приложении предусмотрены дополнительные скидки и бонусы от партнеров. «Сервис токенизации делает операции, совершаемые через приложения бесконтактной оплаты, абсолютно безопасными благодаря замене фактического номера банковской карты «токеном» для цифровой трансакции. Данные зашифрованы самыми надежными алгоритмами», — подчеркивают в Почта Банке.

