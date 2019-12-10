С 15 ноября банки работают под единым брендом «Банк ЗЕНИТ».

В новом подразделении клиентам предлагается сбалансированная линейка банковских продуктов и услуг: операции по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, оформление банковских карт, покупка-продажа иностранной валюты, и другие востребованные сервисы. Юридические лица смогут воспользоваться широким спектром услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие финансовые сервисы для развития бизнеса.

«В ноябре Банк ЗЕНИТ завершил юридическое объединение с «Девон-Кредит». Открывая наши офисы на месте офисов «Девон-Кредит», мы ориентируемся на принцип доступности и привычности местоположения отделений для жителей Нижнекамска. Таким образом возможен максимально плавный и незаметный переход из одного банка в другой. Уверен, что клиенты по достоинству оценят качественный сервис, разнообразие банковских продуктов, а также обновленный офис», — отметил заместитель председателя правления Дмитрий Юрин.