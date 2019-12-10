Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» снизил ставки по двум вкладам в рублях.

Доходность «Классического» (от 100 тыс. рублей на 184, 370 и 740 дней) составляет 6—6,2% (ранее — 6,3—6,6%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Сотрудничество+» (от 500 тыс. рублей, от 184 до 740 дней) открывается под 5,85—6,1% годовых (ранее — под 6,3—6,5%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.