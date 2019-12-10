Ситуация в экономике России в 2020 году продолжит улучшаться на фоне замедления инфляции, говорится в обзоре Bank of America.

«Макроэкономическая история должна продолжать улучшаться с дальнейшим замедлением инфляции и ускорением экономического роста. На фоне относительно благоприятного глобального фона, а также устойчивых цен на нефть благодаря продолжающемуся сотрудничеству с ОПЕК+ следует поддерживать интерес к российским активам», — отмечается в обзоре.

По мнению экспертов американского банка, ЦБ в 2020 году снизит ключевую ставку до 5,5% из-за более слабой, чем ожидалось, инфляции.

«В целом, мы видим дальнейшее снижение ставок на 100 б. п. в следующие 12 месяцев, включая снижение [ключевой ставки ЦБ РФ] на 25 б. п. в декабре этого года. Снижение инфляции, вероятно, будет ключевым фактором этой тенденции, так как мы ожидаем, что слабый потребительский спрос, а также эффект от инфляции в I квартале 2019 повлияют на снижение инфляции до 2,8% в годовом выражении в I квартале 2020 года и сохранят ее на уровне 3,5% в течение большей части 2020 года», — пояснили эксперты.