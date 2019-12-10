К команде Райффайзенбанка присоединился выходец из Совкомбанка Андрей Спиваков. Он займется в «Райффайзене» развитием розничного кредитования в статусе управляющего директора по кредитным розничным продуктам, указано в сообщении банка.

В зоне ответственности Спивакова будут разработка и реализация стратегии розничного кредитования банка, развитие существующих и запуск новых продуктов, а также технологическая трансформация бизнеса, поясняют в кредитной организации.

У Спивакова более чем 20-летний опыт работы в банковском секторе, в том числе с 2012 года он курировал розничный блок в Совкомбанке. «Был лидером трансформации розничного бизнеса из «монолайнера» в универсальный, в 2017 году запустил карту рассрочки «Халва», которая впоследствии стала одним из двух приоритетных направлений розничного кредитования Совкомбанка», — перечисляет достижения Спивакова на предыдущем месте его новый банк-работодатель.



«Потребительские кредиты, кредитные карты и ипотечное кредитование в Райффайзенбанке — динамично развивающееся направление бизнеса. Я рад присоединиться к команде банка и внести свой вклад в развитие розничных продуктов, чтобы управление финансами для клиентов становилось проще и удобнее», — прокомментировал сам Спиваков.

