Почти треть россиян не платят по займам и кредитам и допускают просрочки, потому что плохо спланировали личный бюджет. Об этом сообщается в исследовании микрофинансовой компании «Робот Займер».

Еще 19,9% откладывают платежи по кредитам из-за срочных и непредвиденных расходов. А 13% граждан прекращают платить вовремя из-за резкого снижения доходов, в том числе сокращения зарплаты или потери места работы.

Вовсе не хотят расплачиваться с кредиторами 11,3% заемщиков. Еще 10,9% заемщиков физически не могут оплачивать долги: из-за закрытия офиса, тяжелой болезни или ограничения свободы передвижения. Еще 7,1% заемщиков основанием для просрочек называют проблемы личного характера.

Попросту забывают платить по кредитам 3,3% заемщиков, 4,3% называют другие причины.